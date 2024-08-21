64歲林淑容當年以《昨夜星辰》走紅歌壇，後來和羅時豐合唱《無言的結局》再攀事業高峰，也連帶提攜了羅時豐，被對方視為貴人。如今羅時豐面臨頻道拆夥、衰捲「慣老闆」風波，有40年交情的林淑容也吐露羅時豐最近的心情。

金曲歌王羅時豐和姪子張敏慎拆夥後，各種傳言不斷，林淑容得知消息後，也打電話關心問候對方心情。她表示：「我有打電話跟他說一下，我說這種事情很難說，但對我們來講好突然，怎麽會有這種事情呢？希望他們和平地解決，希望他們也繼續努力。」

林淑容和羅時豐正巧6日都在海外開個人演唱會。（圖／中時資料照）

接到關心電話的羅時豐則是回應：「謝謝淑容姐，我很好、我很好，事情都解決了，很好、很好。」林淑容聽到之後寬心不少，也安慰羅時豐：「那就好、心情很重要哦。」巧的是，許久不見的2人後來卻在機場相遇。

原來，林淑容6日在新加坡開演唱會，羅時豐同一天也在吉隆坡開個人演唱會，2人還正巧搭同一班機，最後在機場貴賓室巧遇，「那天碰到好開心，我們擁抱好久啊！因為我們也很久沒見了，但是我看他心情還不錯。」說到羅時豐個性，林淑容也坦言「我覺得他比較樂觀很好啊」，最後也祝福他一切風波可以圓滿落幕。