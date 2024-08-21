證交所表示，依據相關規定審核本國上市公司（不含金融業）公告並申報的第二季財務報告每股淨值資料，符合暫停與恢復融資融券交易之有價證券調整名單如下，並自8月22日起實施。
一、每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易之有價證券共有4檔：億泰、麗臺（2465）、鄉林（5531）、華安（6657）。
二、每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易之有價證券共有3檔：今皓、正達（3149）、金橋（6133）。
證交所今（21）日公布本國上市公司（不含金融業）第二季季財務報告之每股淨值資料符合應暫停及恢復融資融券交易的名單，今皓（3011）等3檔自明日起恢復融資融券，但億泰（1616）等4檔則暫停融資融券。
證交所表示，依據相關規定審核本國上市公司（不含金融業）公告並申報的第二季財務報告每股淨值資料，符合暫停與恢復融資融券交易之有價證券調整名單如下，並自8月22日起實施。
一、每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易之有價證券共有4檔：億泰、麗臺（2465）、鄉林（5531）、華安（6657）。
二、每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易之有價證券共有3檔：今皓、正達（3149）、金橋（6133）。
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