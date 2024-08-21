證交所表示，依據相關規定審核本國上市公司（不含金融業）公告並申報的第二季財務報告每股淨值資料，符合暫停與恢復融資融券交易之有價證券調整名單如下，並自8月22日起實施。

一、每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易之有價證券共有4檔：億泰、麗臺（2465）、鄉林（5531）、華安（6657）。

二、每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易之有價證券共有3檔：今皓、正達（3149）、金橋（6133）。

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