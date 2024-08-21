國土署指出，為提升國內面對急降雨或乾旱等極端氣候應變的韌性，國土管理署自民國95年起透過特別預算經費挹注約338.76億元，完成全國近550公里新闢雨水下水道建設、69座抽水站新建及設備更新、26件雨水滯洪池工程、智慧監控及預測系統。

另，國土署表示，已協助地方政府完成1,403站雨水下水道水位監測站建置，預計至115年底前可再完成517站，廣設智慧水情監測站及配合網路災情通報系統，在短延時強降雨災害發生前掌握下水道內水位變化，達到提早預警及提高防災之效益。

總統府月初邀集跨部會機關共同召開國家氣候變遷對策委員會第1次委員會議，就氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊進行討論；國土署表示，將透過都市總合治水與水資源供需等調配策略，推動水患治理、乾旱及高溫衝擊與生態系統的城鄉地區調適計畫，採取工程及非工程措施，同時盤點都市可運用的滯洪、入滲、貯留、阻洪等資源分擔排水系統負荷，結合雨水下水道系統改善、都市雨水調節池，都市地區入出流管制、雨水流出抑制設施，並透過智慧科技防災監測管理方式，創造低衝擊且具韌性的都市水環境，減緩極端氣候對民眾生命財產的影響，以落實都市防洪韌性及國家永續發展的目標。