1.盤後時段臺指期094今天18時02分(較開盤參考價) 下跌120.00點，為22,082.00點。
2.盤後時段小臺指期094今天18時02分(較開盤參考價) 下跌127.00點，為22,077.00點。
3.盤後微臺指期094今天18時03分(較開盤參考價) 下跌124.00點，為22,078.00點。
4.盤後時段電子期094今天18時00分(較開盤參考價) 下跌7.85點，為1,179.80點。
5.盤後時段小型電子期094今天18時02分(較開盤參考價) 下跌7.55點，為1,180.10點。
6.盤後時半導體30期貨094今天18時03分(較開盤參考價) 下跌31點，為6,016點。
7.盤後時段元大台灣50ETF期貨094今天17時47分(較開盤參考價) 下跌1.45點，為180.75點。
8.盤後時段小型元大高股息ETF期貨084今天13時15分(較開盤參考價) 下跌0.30點，為38.62點。
9.盤後時段美國道瓊期貨094今天18時02分(較開盤參考價) 下跌42.00，為40,992.00點。
10.盤後時段美國標普500期094今天17時44分(較開盤參考價) 下跌2.75，為5,625.25點。
11.盤後時段美國那斯達克100期貨094今天18時00分(較開盤參考價) 下跌40.00點，為19,805.00點。
12.盤後時段美國費城半導體期貨094今天17時47分(較開盤參考價) 下跌20.00點，為5,195.50點。
13.盤後時段富時100指數期貨094今天15時37分(較開盤參考價) 下跌17.00點，為8,290.00點。
14.盤後時臺幣黃金期貨084 結算在9,694.0點，（今日無成交）。
15.盤後時布蘭特原油期貨104 結算在2,476.50點，（今日無成交）。
16.盤後時台積電期貨094今天18時08分（較開盤參考價）下跌8.00點，為952.00點。
資料來源：台灣期貨交易所
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