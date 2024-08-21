停車場內的車輛突然自燃，保全發現後救還是不救？更何況是敞篷保時捷跑車，而在大陸天津就發生了這種事情！一輛停在露天停車場的保時捷，不明原因車內突然起火自燃，從車窗竄出白煙，停車場的保全發現，立即拿鐵鍬砸破前擋玻璃，然後持滅火器撲滅火勢，旁人用手機紀錄下全部過程，發在網路上引起網友熱議。

從網路微博發出的影片，事情發生在大陸天津，當時保全發現這輛保時捷跑車車內起火，立即通知相關人等，從影片中可以看到，兩位打著領帶的人員，立即拿鐵鍬砸破前擋玻璃，然後不斷用滅火器噴灑，這短短14秒的影片，雖然不知道後續火勢是否被撲滅，但可以說這兩位真是勇氣可嘉，敞篷保時捷的玻璃都敢砸，這可能是他們這輩子砸過最貴的東西了！

而網友看到這段影片後，呈現兩極化的反應，紛紛留言表示：「這也敢管！萬一車主訛你賠死你」、「做好事也不行，這世界怎麼了」、「豪車也能自然？」、「勇氣？ 玻璃值錢還是車值錢」、「這樣砸真的需要勇氣」、「好想知道後續！」、「走保險全燒毀比較好！燒一半很慘」。