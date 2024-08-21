女星小S（徐熙娣）與老公許雅鈞結婚19年，育有3個女兒，各個都承襲父母的好基因，不僅擁有亮麗外型及逆天長腿，大女兒Elly（許曦文）還是個學霸，在高中畢業後確定到美國加州讀大學；而小S先前也透露，預計到美國陪女兒10天，沒想到近日就有網友目擊她現身美國超市採購，掀起討論。

小S於4月證實Elly申請上南加州大學與加州大學柏克萊分校，並指出7月就會到美國讀書，而當時她表示原本想向節目《小姐不熙娣》請假半年，後來製作單位要求最多只能1個月，小S才妥協10天就好，同時也讓女兒嘗試獨立生活，等到安頓好美國的事務就會回台繼續工作。

沒想到，21日有網友在小紅書發文，透露自己在南加州大學附近的超市偶遇小S，只見她穿著黑白條紋上衣，露出性感香肩，下半身則搭配全黑長褲及白色布鞋，右肩上揹了大容量包包，手邊推車還堆滿採購的日常用品，模樣非常居家。

另外，小S此次前往美國似乎也全家出動，該網友不僅大讚她的女兒：「真的是一眼美女，大家皮膚都好好呀！」更透露遇到許雅鈞，「她們家挺接地氣的，我路過的時候，爸爸在很認真地給女兒挑熱水壺」。

小S現身美國的消息曝光後，立刻引來網友熱烈討論，「天哪，巨星居然也要自己買衛生紙」、「請問可以在校園草坪上躺著喝酒嗎」、「冰箱一定是塞滿啤酒的啊」、「好chill的大明星」、「這個穿搭十幾年沒變」、「她終於換掉了之前揹了很久的帆布包」。

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