日本藝術家石垣美幸移居台灣超過30年，她常以在台灣發現的豐富自然繪畫。她以12座關於玉山、澎湖等多處台灣景觀的藝術品，舉辦「石垣美幸の綺想世界」個人創作展，9日30日前在福容大飯店桃園店大廳公共空間展出。（賴佑維攝）

日本藝術家石垣美幸移居台灣超過30年，她常以在台灣發現的豐富自然繪畫。她以12座關於玉山、澎湖等多處台灣景觀的藝術品，舉辦「石垣美幸の綺想世界」個人創作展，9日30日前在福容大飯店桃園店大廳公共空間展出。

石垣美幸出生於日本東北秋田縣，移居台灣已經超過30年，47歲進入台灣師範大學美術學系碩士班並攻讀博士，擅長膠彩畫、水墨畫，曾經於台北科技大學舉辦2023台灣幽聽個展，並於今年5月受邀在桃園市政府文化局舉辦跨越女性藝術家四人聯展，在台灣和日本都有相當多的展出經驗，此次展覽共展出12件藝術品，除了常見的水墨、水彩，也可以看到編織、礦物等特殊材質。

作品的主題融合許多台灣元素，如「台灣八景－澎湖」以繽紛的色彩描繪澎湖的海洋、燈塔、花火節等元素，「台灣八景-玉山」以金鉑、礦物、水干等材質，用類似日本浮世繪的手法，勾勒出台灣第一高峰的壯闊線條，「台灣八景一魯凱遊海」中特殊的圖騰，則來自於象徵民族榮耀的魯凱族圖騰，作品中常見的編織原素，源自於對母親的想念，白藍相間的青斑蝶，是一種會從日本飛越2000公里，遷徙到台灣的蝴蝶，石垣美幸把自己比喻成青斑蝶，自由的在畫布的各個角落飛來飛去。

石垣美幸也說，311地震的時候人在台灣，而台灣人捐款讓她感動，是一輩子忘不了的東西。