彰化彰濱地區海龍離岸風電計畫20日發生嚴重工安意外，疑因鋼瓶二氧化碳外洩致14人送醫急救，其中最年輕的19歲簡姓男子當時因OHCA，送醫急救7分恢復呼吸心跳，但目前仍未脫險、昏迷指數3分，簡的媽媽很難過、不斷哭泣地說，遇到這麼重大事情、孩子在生死交關之際，對媽媽來說，希望孩子醒來，比什麼都還要重要。

簡姓傷者的父母親說，他們接到工作單位通知後，很震驚、很難接受，孩子竟發生這樣的事情，簡媽媽說，她的兒子非常孝順，很聽話又貼心，在校很認真念書，所以今年剛考上國立大學，兒子對她說，想趁開學前去打工，賺學費跟零用錢，很替家人著想，想不到卻發生這樣的意外。

簡媽媽說，現在只希望孩子趕快醒過來，希望醫護人員極力搶救，簡的父母親在昨日在事發後，2人從南部趕到台中的梧棲童綜合醫院，焦急守候在加護病房外，為兒子祈禱，並謝絕外界關心與打擾，簡身邊的親朋好友也持續為他集氣加油，希望他早日醒來。

梧棲童綜合醫院表示，簡姓患者20日到院時已OHCA，經急救後恢復呼吸心跳，醫院建議21日採低溫療法，先讓患者整個體溫降下來後，減緩人體代謝率與氧氣消耗，抑制組織灌流所造成的腦部傷害，讓神經系統預後較好。

童綜合醫院說，院方昨日收治的3名患者，其中簡姓男患者，於20日上午11時許送抵醫院，到院時已無呼吸心跳，經醫院搶救後已經恢復生命徵象，21日仍在加護病房觀察中，目前昏迷指數3分，仍有生命危險。