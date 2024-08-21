民眾黨主席柯文哲身陷總統大選政治獻金申報不實，中評會決議，時任競總總幹事黃珊珊停權3年，但是仍保有不分區立委資格。媒體人吳子嘉認為，民眾黨對黃珊珊的處罰太輕，質疑黃珊珊是幫柯文哲背鍋，但是她承諾，如果將來司法審判有問題，願意接受專案小組的調查，然後做最嚴厲處分。

針對黃珊珊被停權3年，並由民眾黨中評會成立專案調查小組，吳子嘉今(21日)在《董事長開講》網路直播節目中表示，民眾黨對黃珊珊的處罰太輕。他質疑，黃珊珊是幫柯文哲背鍋，但是她在會上做了一個承諾，如果將來司法審判有問題，願意接受專案小組的調查，然後做最嚴厲處分。後續黃珊珊若被調查有判刑，就會被開除黨籍。他甚至認為，柯文哲被收押，黃珊珊才有可能被起訴

媒體人張禹宣則分析認為，柯文哲只要在司法上有任何進展，黃珊珊不分區立委一定會被開除。因為現在還需要她當箭靶，轉移柯文哲的焦點。