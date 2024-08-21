寶綠特公司董事長為歐晢文，實收資本額／淨值（申請時）各為6.52億元／18.39億元。

寶綠特主要產品包括再生聚酯生產設備、再生聚酯粒、聚酯纖維等，去（112）年稅前純益6億餘元，每股稅後盈餘（EPS） 7.02元。

崑鼎是上市公司中鼎持股53.26％的子公司，崑鼎則持股寶綠特18.47％。

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