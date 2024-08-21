趙逸嵐（小8）與李千娜21日出席新戲《Q18量子預言》，小8之前常被說跟張懷秋長很像，她自己也這麼認為，「因為大家一直講，懷秋也知道，我們有在彼此IG留言」；懷秋近期因《角頭–大橋頭》的「蠍子哥」讓影迷印象深刻，她搞笑自嘲：「《角頭》我也是可以演啦！演姊姊之類的。」自覺應該會滿有趣的，笑說不介意幫懷秋代班，「可以試試看會不會有人發現！」

她說過去就常被誤認成懷秋，「最近還被認成白潤音！希望有一天有一個導演找我、懷秋、白潤音拍1個夫妻跟兒子之間的戲！但我們3個可能不能湊在一起，有人說3個長很像的人見面，頭可能會爆炸！」

趙逸嵐常被說與張懷秋長得很像。（三立提供）

她笑說有次好像是情人節或愚人節，她發了一張懷秋的照片，結果大家不疑有他紛紛按讚，「我想說，大家有發現那不是我嗎？結果引來本人也來留言」，有時她自己滑到懷秋IG也會嚇一跳，想說自己什麼時候Rap了，朋友看到懷秋跟林俊傑吃飯照片還會私訊問她「怎麼不揪」，但其實長得這麼像的兩人現實中還沒有見過面。

至於白潤音，她說幾年前他還是小朋友時兩人有在台北電影節相遇過，還有拍了一張合照，「他現在已經是一個完整少年模樣，跟我愈來愈像！」