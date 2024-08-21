VERVE強調「品牌成立以來，始終以支持多元文化為宗旨」 。（VERVE提供）

VERVE完整聲明。（VERVE提供）

王陽明日前在新片片《角頭－大橋頭》活動時，因拒和粉絲比愛心，還嗆粉絲「不比這種娘砲動作」而遭到炎上，連其代言品牌也被不少網友質疑，其中機能時尚品牌VERVE還被網紅遭嗆「從此拒買」，在王陽明今出席媒體餐敘道歉後，該牌也隨即在社群發表聲明，強調「品牌成立以來，始終以支持多元文化為宗旨」

在「娘砲」爭議炎上後，不少網友在社群要求VERVE出來說明，更有曾經貴該牌業配的運動網紅發生：「如果該品牌沒有對於王陽明罵娘砲行為做出合理的處置，我從今天開始拒穿VERVE ，並且幫忙宣傳拒穿該品牌。」

品牌在王陽明道歉後也迅速發表聲明表示，在爭議事件發生後，便已積極向王陽明及經紀公司了解情況，獲悉他對用詞不當已有深刻的反思，今天，王陽明先生已公開透過媒體向大眾道歉，並懺悔表示將積極檢討、修正自身行為，並表示「身處在台灣這個友善自由的社會，我們可以擁有不同的樣子、允許擁有不同的聲音，但更需要透過包容和友善的對話實現成長。」