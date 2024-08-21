日本男團Snow Man推出最新單曲《BREAKOUT ／ 你是我的》創下日本男歌手史上連續2張單曲首週百萬銷量紀錄，他們也確定於台灣時間今（21日）晚9點在官方YouTube頻道上久違地舉辦「與Snow Man一起渡過一晚夏日的短暫直播」，與粉絲互動，不過人氣成員目黑蓮驚傳身體狀況不佳將缺席。

所屬經紀公司星達拓娛樂（STARTO ENTERTAINMENT）今在官網發布公告，表示，目黑蓮自上週四（15日）開始就因為身體狀況不佳而暫停演藝活動，已在醫生的指示之下進行休養，狀態逐步恢復，會慢慢復工。除了不會參加今天Snow Man的團體直播外，主演日劇《海的開始》也將延期一週播出。

Snow Man推出最新單曲《BREAKOUT ／ 你是我的》再創紀錄。（avex提供）

《BREAKOUT ／ 你是我的》首週以106.7萬張銷量再次奪得Oricon公信榜單曲週榜冠軍，連續10張單曲首週榮獲第一，同時也在首週銷量超過80萬張的單曲數量中達到連續5張單曲、累計8張單曲，持續刷新自身紀錄，Snow Man也是本年度唯一達成首週百萬銷量的歌手，且獨占Oricon公信榜單曲週榜的首週銷量冠亞軍寶座。

《BREAKOUT ／ 你是我的》推出初回版A、初回版B以及普通版，雙A面單曲收錄了由成員Raul主演、於日本8月2日上映的電影《赤羽骨子的秘密保鑣》主題曲〈BREAKOUT〉，以及成員渡邊翔太主演的朝日電視台戲劇《青島君很壞》之主題曲〈你是我的〉，台壓版已同步發行。