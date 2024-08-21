遠東新已設定2030年減碳50％、綠色產品50％、綠色原料50％的轉型目標。

目前，遠東新食品級再生酯粒(R-PET)的產能已是全球第一。

2023年全年，遠東新綠色事業的營收為477億元，占生產事業營收33％。今年上半年財報，綠色事業營收已達265億，比去年同期成長9.6％。

為穩固產業領導地位及帶動生產事業綠色轉型，遠東新積極擴充回收聚酯產能，包括2023年投產的菲律賓廠以及今年即將投產的日本關西廠、越南廠，美國再生聚酯工廠今年上半年完成產能擴充，馬來西亞馬六甲州綠色再生聚酯新建工廠預計2025年底投產。

遠東新在全省含投資型不動產及自用土地面積約24.3萬坪；至今年6月底，投資型不動產帳面價值達1,314億元。

遠東新指出，目前正進行、規劃開發的土地以桃園舊廠區、板橋台北遠東通訊園區為主。其中桃園已規劃有住宅專區、商業專區、醫療專用區，土地變更已獲地方政府審核通過，現由內政部審理，將打造為綜合生活園區。

板橋遠東通訊園區約24公頃 (約7.37萬坪)；已規劃住宅專區(出售用)、商辦專區(出租用)，並結合附近的醫學中心、學校及量販店，預計打造一個工作及生活機能完備之綠色智慧園區。

規劃、進行中的宜蘭縣溫泉渡假旅館預定地，面積有30,694坪，第一期計畫為獨棟別墅概念(172間客房)。另 外，泰山、五股也有面積16,250坪的工業用地可供活化利用。

另外，遠東新的轉投資的上市公司有遠傳電信、亞泥、遠百、東聯化學、遠東商銀、宏遠興業及裕民。總持股市值超過1,700億元，較帳面成本增加1倍以上，潛在利益超過850億元。