結合工作與休閒旅遊的新形態工作模式「度假工作」（workation，也稱度假辦公）方興未艾。全球辦公空間供應商IWG發布2024全球最佳「工作度假」城市排行榜，去年榜首西班牙巴塞隆納今年退居亞軍，輸給了有「多瑙河明珠」之稱的匈牙利首都布達佩斯。亞洲有3座城市擠進前10名，名次最好的是北京。

美國財經媒體CNBC周三（21日）報導，全球辦公空間供應商IWG（International Workplace Group）彙整內部研究與全球1000名混合型辦公族的意見，從全球30座城市選出得分最高的10最城市。混合型辦公族（hybrid office worker）指的是工作地點結合公司行號辦公室與遠距地點的勞動型態。

IWG評比標準有10項，每項滿分10分，項目包括氣候（每年日照時數）、文化、住宿、交通（每月票卡費用）、飲食、生計維持（一杯咖啡的價錢）、幸福感、寬頻網速、永續發展、靈活辦公空間取得難易度。2024年榜首布達佩斯在其中4項均獲高分，包括住宿9.5分、交通9.5分、永續發展8.5分、寬頻網速8分。IWG指出，布達佩斯每年吸引1200萬國際旅客造訪，以古典建築林立出名，博物館、畫廊超過200間，綠地充足，社區充滿活力，成為數位遊牧民族的理想棲所。

結合工作（work）與度假（vacation）的「工作度假」勞動型態，已逐漸成為國際潮流。

亞軍巴塞隆納在交通（9分）、氣候（8.5分）、住宿（8.5分）得分較高，除了數位游牧工作者簽證申請便利、交通基礎建設可靠、生活費相對實惠，生活氛圍熱鬧，建築令人讚嘆，幾乎全年陽光普照，吸引不少人到當地工作度假。

第3到第10名依序為巴西里約熱內盧、中國北京、葡萄牙里斯本、美國紐約、新加坡、印尼雅加達、美國洛杉磯、義大利米蘭。新加坡名次比去年進步14名，在網速（10分）、永續發展（9分）奪得高分。

新冠肺炎疫情大流行期間，世界各地許多企業暫時關閉辦公室，勞工居家遠端工作，疫情退燒後，混合型與遠距型兩種工作型態已成不少公司的長期政策。美國史丹福大學經濟政策研究所報告指出，2019年至2023年，居家辦公人數是原本的5倍之多，目前全美仍有40%的勞工每周遠距工作至少1天。