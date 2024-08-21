台南有運將疑因急著要載客人，竟然對要待轉的騎士按喇叭逼退讓，甚至，最後竟然直接大迴轉停在斑馬線上。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

台南有運將疑因急著要載客人，竟然對要待轉的騎士按喇叭逼退讓，甚至，最後竟然直接大迴轉停在斑馬線上。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

台南有運將疑因急著要載客人，竟然對要待轉的騎士按喇叭逼退讓，甚至，最後竟然直接大迴轉停在斑馬線上。

自己違規還好意思大小聲！有台南騎士日前白天要於長榮路五段與北門路二段路口待轉時，不料，騎士騎進待轉格卻被後方的計程車按喇叭，甚至運將還搖下車窗疑似嗆聲，就因要載路口的2名乘客，且當運將載到乘客後於路口大迴轉，停在斑馬線上等待紅燈，讓斑馬線上的行人還要特地繞開通過；誇張的行徑也讓網友罵翻「我是乘客我就不搭他的車」、「這職業駕駛真是夠了，全程沒有一次沒違規的」。

Youtube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享網友投稿行車紀錄器影片，拍攝地點位於台南市北區長榮路五段與北門路二段路口，從影片中可見，當時有輛機車從北門路二段騎到路口待轉格要待轉，而後方1輛計程車因要載客，差點與要待轉的機車發生碰撞，豈料，計程車便半個車身壓在待轉格上，並且直接對機車按喇叭，甚至運將還搖下車窗疑似對著機車騎士嗆聲。

隨後，運將便將車停在斑馬線上載2名男乘客，當運將載到客人後，竟然直接在路口大迴轉，又停在斑馬線上等紅燈，讓走在斑馬線上的行人要特別繞開計程車通過；而該頻道也在標題寫下「老子要載客你待轉啥？滾一邊去」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「這職業駕駛真是夠了，全程沒有一次沒違規的」、「如果我是那乘客，當場就直接不上車、打給車行講狀況」、「我是乘客我就不搭他的車」、「這種駕駛這樣開車好像其他所有用路人都欠他一樣！其實他最欠的就是罰單」、「有夠囂張欸」、「這些人真的還值得交通部保護嗎，交通巨嬰啊」、「自己違規還好意思大小聲」。