「日本第一美女」36歲日本女星佐佐木希這幾年日子可說是非不斷，2020年老公渡部建爆出在「無障礙廁所」跟小三發生關係，醜聞成為全日本討論笑柄。就在女方選擇原諒，渡部建也在今年6月復出，看起來生活逐漸走回正軌，怎料，卻又傳出一名設計師出面指控佐佐木希，訂貨不付錢，事情還鬧到警察局。

根據《週刊文春》報導，一名珠寶設計師A某爆料，過去曾替佐佐木希設計過戒指，這次對方找來，是希望替第二個孩子設計「誕生石耳環」。且佐佐木希還表示耳環是要傳給孩子的，所以預算無上限。之後A某開始著手設計，還拒絕其他客人的訂單，希望能專注將佐佐木希的訂單做好。

佐佐木希和老公渡部建。（圖／翻攝自佐佐木希 IG）

怎料，到了約定的繳款期限，對方卻沒有匯錢，A某傳訊息，但佐佐木希卻回：「我明天、後天都要工作，沒有時間，我會試著下禮拜匯款的」A某覺得似乎要不到錢，說出狠話要對方立即匯錢。最終佐佐木希付出日幣66萬元（約新台幣14.7萬元）的取消費用，並道歉。

A某不滿表示已經向警方諮詢，並表達不希望和佐佐木希有任何牽扯。佐佐木希則透過公司回應，表示一開始雙方並沒有約定今年5月是匯款期限，但後來因為覺得設計師訊息內容令他們感到恐懼，所以雖然沒有拿到商品，但還是匯出66萬日圓，並也已經向警方諮詢。

消息一曝光後，不少日本網友反而批評設計師，已經拿到取消費用、佐佐木希也道歉，但對方卻還是向媒體實名爆料。網友怒斥：「你賣的是顧客，不是珠寶嗎？」、「你不認為你強迫他付款，然後向文春曝光，已經失去了信譽嗎？」、「走到這一步也許有點噁心」、「這是行銷失敗的一個例子」、「我為佐佐木的家人感到難過...希望不再有二次傷害」。