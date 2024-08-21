李千娜、盧以恩、趙逸嵐合體宣傳《Q18量子預言》。（三立提供）

盧以恩10歲出道，今年22歲的她剛從大學畢業，21日出席《Q18量子預言》記者會，她先前和男團「AcQUA源少年」黃莑茗傳緋聞，黃莑茗最近入伍，被問有沒有關心「當兵的朋友」，盧以恩一時招架不住，沒想到一頭霧水的趙逸嵐認真回，「當兵的不是許光漢嗎？」成功救援，也引來眾人大笑。

盧以恩與從節目《原子少年》出道的「AcQUA源少年」成員黃莑茗因合作單曲〈e步e步〉熟識，先前她被拍到出入對方家中，當時黃莑茗出席活動曾表示和盧以恩是朋友關係，並說，「請大家給我們空間。」並未把關係說死。但盧以恩的回應則相對保守，

她在《Q18量子預言》中和劉修甫有不少吻戲，但她說目前沒有需要「報備」的對象，稱自己現在單身，至於有沒有關心「去當兵的朋友」，她也說「我很多朋友都去當兵了」，接著望向身旁的李千娜和趙逸嵐，狀況外的趙逸嵐笑回：「不是許光漢嗎（當兵）？許光漢很可以欸！」幽默反應瞬間成功轉移話題。

盧以恩劇中和劉修甫有不少吻戲，她透露大多是導演周美玲現場臨時加的，原本自己很緊張，不過看劉修甫相當淡定，也賭氣地要自己不可以緊張。今年剛大學畢業的她表示，現在開始全職當演員，大學4年也算待業4年，因為只能接短期的角色，推掉一些主要角色的作品邀約，「因為完成學業對我來說滿重要，有很多必修課絕對不能請假，這會造成劇組的困擾，我就乾脆推掉。」