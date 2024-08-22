大陸首款3A遊戲大作《黑神話：悟空》20日啟動全球發售，迅速成為多個遊戲平台的銷量冠軍，被大陸網友寄予「國產之光」厚望，但圍繞遊戲的爭議也浮出水面。遊戲美術總監楊奇稱「不需要女性玩家的反向帶動」的言論，以及其他主創爭議發言再引爭議，話題「黑神話悟空辱女」登上微博熱搜。

此外，還有外媒就此做出批評，稱遊戲「很大程度缺乏包容性與多元性」，並提及其中缺乏女性角色。有玩家表示，該遊戲過度行銷，「民族主義捆綁營銷過頭了」，並戲稱《黑神話：悟空》是「遊戲界的華為」。

香港《星島日報》報導，遊戲美術總監楊奇曾在2013年發布微博，談到自己對遊戲內容必須迎合女性玩家的不解。

他稱男性和女性對遊戲類型的偏好不同是「生理條件」決定的，並表示自己參與製作的遊戲「不需要女性玩家的反向帶動，有些東西就是做給爺們的，他們壓抑，他們憤怒，他們苦啊」。

《黑神話：悟空》是大陸遊戲公司「遊戲科學」開發了7年，以中國古典小說《西遊記》為背景的3A（意指開發成本高、開發周期長、製作精良）遊戲大作，20日上線後迅速成為Steam、WeGame等多個遊戲平台的銷量冠軍。

「遊戲科學」創始人馮驥2020年也曾在微博上發表的一串帶有性意味的文案，遭到女性用戶抵制。

外媒ScreenRant為《黑神話：悟空》打出了3分（滿分5分）的評分。一名女性評測員提及遊戲團隊的性別歧視爭議，指該遊戲缺乏包容性與多元性，在遊戲第1章和第2章中，「雖然角色都是虛構的，但卻沒有女性或女性化的NPC、敵人或BOSS出現」。