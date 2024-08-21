專業整合物流廠建新國際（8367） 今 （21）日召開法說會，總經理柯勝鐘表示，第四季可望新增銅土客戶、紙業運輸新業務，加上塑化產品出口印度旺盛，預估下半年營運優於上半年。建新上半年獲利1.6億元，每股賺1.83元，創新高。

展望後市，建新董事長陳彥銘透露，集團已訂定未來5～10年投資與成長目標，包括在台北港建置海港第一立體智慧倉儲物流園區，已成立子公司新科智慧專營，預計四期、總投資百億元，首期投資30億元，預計明年底營運，將跨足AI相關零組件、冷鏈物流等倉儲業務。

建新國際集團旗下有四家子公司，除了新科智慧，還有中科國際專營精緻倉儲業務，安順裝卸專營自動化卸煤業務及智慧化室內煤倉業務，建通國際專營自動化裝卸及智慧化室內煤倉業務。

建新第二季每股稅後純益（EPS）1.18元，季增81.5％、年增93.4％，毛利率36.5％，較去年跳增逾八個百分點，累計上半年每股純益達1.83元、年增17.3％；累計前七月營收16.3億元、年增32.1％。

建新上半年獲利創高，主要受惠安順、建通的裝卸業務主打環保密閉式煤倉，不落地、不揚塵、密閉式自動卸煤可減少高汙染，帶動單季轉虧為盈，且獲得國內塑化大廠採用。將繼續協助各產業落實ESG政策，目前密閉式煤倉主要客戶，分別為石化業、汽電共生廠、造紙業等。

柯勝鐘指出，公司專營台北港、台中港、高雄港等三大碼頭的裝卸、倉儲、物流，其中台中與高雄港的環保裝卸獲得客戶青睞，成長動能明顯，台中港區煤炭裝卸及其他散雜貨一年可裝卸約500萬噸，市占率近五成，高雄港煤炭年裝卸量約220萬噸，未來產能利用率有機會再提升。