由中華民國都市計劃學會與國立政治大學社會科學學院不動產研究中心主辦、以及由國立政治大學國土政策研究中心與華南金資產管理公司協辦的「智慧都市再生系列論壇」，在8月16日下午於政大公企中心舉行。本次論壇以「震災後都更危老之實踐與省思」為題，吸引學界、產業界及相關從業人員超過百人參加。

為表達對論壇的支持，華南金資產管理董事長李宗賢出席致詞，他表示，在今年4月3日地震後，接到許多地主來電詢問合作重建事宜，顯見社會大眾非常關心重視居住安全的議題。

首先，在第一場主題講座中，臺北市政府都市更新處主任秘書謝明同表示，臺北市已進入大都更時代，臺北市推出都更八箭政策，希望能加速重建，他也呼籲居住安全人人有責，在震後防災意識濃厚之時，民眾可以主動出擊「自己的都更，自己做！」，一起搭上都更特快車。

第二場由新北市政府都市更新處副處長李擇仁在「新北市老屋重建整合實務與推動經驗分享」講座中，介紹新北市推動的都更三箭、580專案計畫，也分享執行中的大陳社區公辦都更案例，讓民眾了解都更的機制流程，對重建更有信心。

第三場主講人為中華民國不動產開發公會全國聯合會秘書長于俊明，他從建商的角度點出「房價」是都更危老案件的觸媒，是影響案件推動的重要關鍵，也是現今建築品質要求下的成本堆疊，並從實例分享都更危老重建過程中伴隨著許多風險與挑戰，政府、建商及地主三方應以提升居住安全為首要目標，持續溝通合作，突破重重關卡，才能成功推動重建。

最後，臺北市不動產估價師公會理事長鐘少佑分享估價師在都更危老案件中的挑戰，像是民眾較無法理解要留公共設施的空間，或者是不同容積項目有不同的分配比，都更推動和地主思維整合需要取得共識。

下半場論壇由中華民國都市計劃學會理事長白仁德主持，邀請四位產官學界代表分享與談，針對震災後公私協力如何加速推動都更危老重建提出看法，並共同提到重建前期的推動需要從社區內部自主發起，凝聚地主之間的共識後，有意識地往同一個目標(重建)邁進。

在最後現場問答時間，更有多位民眾把握機會提問，例如關於「共同負擔比」這項議題，希望能有更透明、更能反映實際成本的提列標準，使得在推動過程中，盡可能減少雙方認知落差，也在成本上能更符合綠建築、環境永續及韌性城市的建築目標。另也有民眾詢問到，當遇到釘子戶的難題時，是否有更多公權力能介入協調，甚至是能拿政府社會住宅或實施者已完工的住宅，與釘子戶交換房屋的可能性？但這恐涉及可供交換的住宅存量及價值交換所產生的稅賦問題，實務上短期內恐難以實現。透過民眾與台上專家學者的互動問答，討論在都更重建過程中會遇到的困境與建議，創造雙向溝通的舞台。

活動現場除了場內有講座論壇外，場外也有「都更危老華南隊」至現場擺攤，提供民眾諮詢服務，包含合作興建、全案管理等，並贈送都更危老懶人包手冊，將都更危老常見QA分享給大家，透過與民眾近距離的接觸和互動，讓大家更加瞭解「都更危老華南隊」如何能協助地主都更危老重建。本次論壇與會民眾紛紛表示收獲良多，期待公私部門協力持續推動都更危老重建。