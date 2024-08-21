68歲陳美鳳保養有方「全台灣最美麗的歐巴桑」，單身的她，感情狀態一直備受外界關注，近日出國遊玩，曝光一張嘴對嘴親親的照片，對方帶著鴨舌帽，網友乍看之下以為陳美鳳有新對象，掀起熱議。

陳美鳳近日透過IG發文，直呼：「這幾天看了好幾次夕陽，好美～好美～好幸福」，無預警曬出一張在夕陽下，曖昧氛圍感拉滿的嘟嘴親親照片，讓不少粉絲誤以為美鳳姐脫單了。

陳美鳳(左)與藍心湄(右)是演藝圈好閨密，近日一起出國度假。（圖／翻攝自陳美鳳 IG）

仔細一看才發現不是愛情，原來是閨密。原來陳美鳳近日與好友藍心湄飛往峇里島度假，兩人除了曝光多張姐妹合照，也放送不少比基尼養眼辣照，看上去相當悠閒愜意。照片曝光後，兩人之間的好友誼令許多粉絲相當羨慕，紛紛留言表示：「幸福一直在」、「親下去，親下去」、「二位好姐妹好可愛嘟嘴，太美惹」、「感情好好喲」、「好棒喔，友情長存可以一直到處遊玩，很幸福」。

陳美鳳相當注重保養，無論臉蛋、身材都維持在頂標，先前她曬出黑色繞頸比基尼照，戴著墨鏡、遮陽帽，耳朵插著一朵花，相當活力俏皮，視線往下，深邃的事業線狀態好到不像68歲，自律身材管理震撼許多粉絲。