大陸製3A遊戲（高成本、高質量、開發周期長）《黑神話：悟空》20日正式上線後，引發現象級熱議，一躍成當紅炸子雞。今同時上線玩家更突破220萬人，超越《幻獸帕魯》登上排行榜亞軍，連台灣玩家都口耳相傳。不過仍有部分網友不爽陸製遊戲爆紅，直嗆「這麼喜歡就滾出台灣！」

粉專「一百五」今(21日)發文提到，《黑神話：悟空》同時上線玩家突破220萬人，超越《幻獸帕魯》創下排行榜亞軍（冠軍為PUBG《絕地求生》，325萬）。但在他所附的網路截圖中，當有人宣傳網友俗稱「黑悟空」的3A視覺效果，問：你們會買嗎？卻有台派網友在Threads社群上開嗆：「這麼喜歡中國遊戲就滾出台灣！」一百五直酸，購買《黑神話：悟空》等同中共同路人？是正港台灣人就要抵制中國大陸製遊戲？

另一粉專「政客迷因」則用美國隊長電梯對話哏圖開酸：「你知道《黑神話：悟空》跟《返校》的相同點在哪嗎？」、「在哪？都是3A大作嗎？」、「都是改編自『改編自歷史事件的』完全架空毫無真實性的故事！」美國隊長隨即因政治不正確發言遭九頭蛇圍攻。

「看看《黑神話》，想想《軒轅劍》？」粉專「譯者K.K.」在其個人頁面直言，其實早在10年前就可以不用再想了，對當時就在台灣當道的台派覺青來講，《軒轅劍》這個IP簡直就是不政確的華國文本，沒揪起來以今非古文革批鬥一番就不錯了，還想要更進一步發展？如今當道的台灣文藝界人士，寧可把資金虛擲在儘管政確但跟笑點沒兩樣的第五縱隊天動說，要他們正正經經的再做個重返《軒轅劍》榮耀的IP？想太多囉！