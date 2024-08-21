資深藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐15日擔任真人秀《拳願之星》的導師，不料在過程中與「台中燒打雞」韓森爆發衝突，掀起熱議。沒想到日前孫安佐經紀人拍影片發聲，透露韓森的言論惹怒孫鵬、狄鶯，並要求3天內給交代，如今韓森在社群發影片道歉並澄清始末。

韓森首先針對之前的發言向孫鵬、狄鶯道歉，表示自己是一名格鬥家，「我的本意指的都是孫安佐本人，巨嬰、擦屁股等，都是單純要請他更有肩膀一點，並非想要攻擊家人」，指控孫安佐經紀人發布的聲明疑似想帶風向，「特別將兩位父母扯進來，請問用意是什麼？真相是什麼？要不要我講出來」。

「台中燒打雞」韓森21日發出影片，公開向孫鵬、狄鶯道歉。（圖／攝自IG john_pin0904）

「台中燒打雞」韓森澄清自己的言論都是針對孫安佐。（圖／攝自IG john_pin0904）

韓森說道自己沒有想把事情無限放大，浪費大眾資源，「我們就把事情分開來說，要打就打，廢話也不用多說」，他感謝關心此次事件的長輩、所有人，最後依然不忘向孫安佐下戰帖，「你孫安佐想當個男子漢，我也沒在怯戰，那就直球對決，我們擂台上見真章」。

「台中燒打雞」韓森表示孫安佐經紀人帶風向，他自己也不怯戰。（圖／攝自IG john_pin0904）

回顧先前紛爭，韓森日前接受媒體訪問，提到孫安佐之前放話要去烏克蘭打仗，直嗆對方「國際巨嬰」、「連清理排泄物的能力都沒有，還要別人幫他擦屁股」，沒想到事後孫安佐經紀人卻表示，這些言論令孫鵬、狄鶯感到不滿與憤怒，限時3天要求韓森向2位家長道歉。