女星鮪魚（徐瑋吟）憑藉美豔的外型與好身材，在《國光幫幫忙》擔任助理而出道，熱愛旅遊的她，經常在社群平台分享生活，吸引網友喜愛。不過在今（21日）一早，鮪魚突然高燒到39度，差點無法行走，嚴重的症狀讓粉絲好擔心。

鮪魚在IG限時動態上透露，這是是他人生最痛苦的一次感冒，不僅發燒高到39度，還吐了5次，只好緊急找了一家評價好的診所掛號，沒想到連喝水都會吐，導致退燒藥都無法吃進去。即便打了退燒針，也因為血糖太低的關係，暈到無法走路。

鮪魚曬出藥袋，透露病況。（圖／IG@徐瑋吟）

所幸，在醫生的幫助下，鮪魚才慢慢恢復身體，「非常感謝今早值班的謝醫生，直接讓我躺著打點滴，幫身體補充能量，才能讓我順利完成中午的工作，真的太感謝了。」

值得一提的是，才剛過完30歲生日的鮪魚與啦啦隊女神壯壯（沈立心）交情超好，而且彼此的生日只差了2天，也讓她不禁回憶起過往在《國光幫幫忙》的時光，「沒想到一轉眼12年就過去了，看著彼此在各自的領域發光發熱，每次見面都是替對方開心，相互鼓勵。」同時也希望每年都能一起過生日。