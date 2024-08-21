為激發偏鄉學童潛能，開展生命的韌性與視野，國泰人壽慈善基金會、國泰世華銀行文教基金會與國泰建設文教基金會共同主辦「國泰學童圓夢計畫」及「國泰圓夢紀錄獎」，於21日舉行「國泰圓夢紀錄獎」典禮，由國泰慈善基金會董事長黃調貴、國泰世華銀行基金會董事長李明賢，以及國泰建設文教基金會董事長張清櫆皆親臨現場，勉勵學童勇於追夢、自我挑戰。

將社會公益與企業永續融合是國泰學童圓夢計畫暨圓夢紀錄獎的核心意涵，「國泰學童圓夢計畫」今年共計發放454萬元圓夢金，支持24間國小、480位學童勇敢逐夢，同時期望用影像來改變生命，亦加碼發放21萬元獎金給「國泰圓夢紀錄獎」得主，鼓勵具教育熱忱的老師紀錄逐夢歷程，激發學童持續進步的力量，並傳遞熱忱教育使命。

本屆「國泰圓夢紀錄獎」有3部影片獲獎，評審團一致認為影片內容對偏鄉師生在逐夢挑戰中所遭遇的困境、如何克服困難與解決問題的歷程，有細膩的描述並傳遞深刻的價值；花蓮水璉國小光影戲劇隊中阿美族孩子以光影照亮文化的故事；高雄巴楠花部落中小學的布農族孩子們，闡述如何超越自己，在挑戰祖先的獵場-嘉明湖尋根過程中，也尋找自己的心；以及濁水溪畔長大的孩子透過空拍機和社區踏查，看見濁水溪生命力，盼守護濁水溪的故事。

黃調貴致詞時勉勵，在這些影片當中，我們看到一群正在探索自我的孩子，有自己的目標，找到自己的熱忱，不畏嘗試，老師們是帶領孩子面向未來的探照燈，照亮孩子前進的道路，這一路上大家共同合作、共同成就、共同成長，在少子化浪潮下，更需要讓每一個孩子發揮潛在的能力，走向屬於他的未來。

頒獎典禮上由新北牡丹國小提琴隊以溫馨動人的表演揭開序幕；同時特別邀請臺灣童心創意行動協會(DFC臺灣；Design for Change)執行長許芯瑋分享人生故事，及對教育的熱情和具體實踐。

國泰慈善基金會指出，舉辦國泰學童計畫暨圓夢紀錄獎，不僅為台灣教育灌溉正能量，同時也體察到，學童們處於各種挑戰接踵而來的時代，培力學童面對風雨勇敢挑戰的毅力與韌性，將是台灣未來持續突破發展的關鍵力量。