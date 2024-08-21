數位發展部長黃彥男21日表示，網路在數位經濟領域扮演重要角色，對於當今詐騙、假訊息、網路攻擊等問題，數發部將持續建構健全且負責任的網際網路治理框架，塑造具前瞻、韌性及安全的使用環境，另一方面，在技術開發和應用過程中，仍應平衡創新與社會責任，以保障公民的數位權利和隱私。

黃彥男出席「亞太區域網路治理論壇」（Asia Pacific Regional Internet Governance Forum，APrIGF）。他表示，未來將持續積極爭取網路技術治理相關國際會議在台舉辦，以加強國際連結，促進全球合作，營造更全面、更前瞻的數位治理環境。

黃彥男說，2024年APrIGF由數發部、財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）及台灣網路治理論壇（TWIGF）共同主辦，今年APrIGF是我國繼2016年以來，第2度爭取到主辦權，會議成果並將於聯合國IGF進行報告與分享。今年APrIGF主題為「演變的生態系統，持續的原則：形塑負責任的網路治理」，此次論壇除安排主場座談討論外，還有會前會，以及青年IGF營隊（Youth IGF Camp, yIGF）等活動。

副總統蕭美琴亦親自蒞臨APrIGF開幕致詞，歡迎各國嘉賓與會，並分享台灣數位發展與網路治理模式。被譽為「網際網路之父」的Vint Cerf和被稱為「日本網路先鋒」的村井純，在本次活動中亦分別受邀擔任重要演說嘉賓。

黃彥男表示，數位經濟是台灣未來經濟成長的主要動力，擁有得天獨厚的戰略地位，是亞太網路連結重要樞紐，數發部在網路永續發展政策原則下，將結合本次APrIGF 2024所探討的「安全與信任」、「韌性」、「網路相互操作性」及「新興科技的倫理治理」4個主題，持續推動相關政策措施，期盼透過亞太區域共同合作，加速各行各業的數位轉型。