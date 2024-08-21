交通部長李孟諺19日遭PTT網友爆出與一名來自中國大陸的張姓女子有地下情多年，親密合照也被曝光，李孟諺隨即口頭請辭獲准。對此張女今天（21日）對媒體發布聲明，除向李夫人道歉，並稱是在2009至2010年認識李孟諺，而後李先生全家搬至台南任職水利局長，漸漸淡去成為朋友。媒體人黃揚明認為，這篇聲明有高人指點。

黃揚明今(21日)在《國民大會》節目中表示，李孟諺小三該篇聲明，特別提到她和李孟諺認識的時間點是在2009到2010年，強調是在李孟諺在台北任職時就認識了。裡面還提到，李孟諺2010年底12月就到台南擔任水利局長，兩人漸漸淡去成為朋友；但是爆料的照片，卻有一張2014年的照片。

黃揚明接著指出，這篇聲明是有高人指點，把跟賴清德市府的連結壓到最低，再把房子跟李孟諺都切割無關，關鍵就在於現在廉政署要查了，總需要有這樣的聲明，說要出來道歉。可是這篇文章是不是張姓女子寫的，他是持懷疑的態度 。他更點出，ptt還寫成pit ，這篇聲明是有點特別 。