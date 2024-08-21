今年夏天非常炎熱，不少人想開冷氣消暑，但又怕電費太高。近日有名女網友表示，租屋處去年電費高達16000元，今年客廳換成變頻冷氣，結果電費不減反增突破20000元。她直呼，「冷氣都換新的，變頻沒省到，今年還比去年增加387度」。網友猜測，有可能是冷氣噸數太小，且因為共用電表的關係，導致用電數太高，才會造成高額電費。另台電也呼籲，開冷氣前先開窗散熱，夏天才能更省電。

原PO在《Threads》上發文指出，去年租屋處是極舊型冷氣，夏天的電費高達16000元，自己以為已經高到離譜了，今年客廳換了變頻，決定開著享受夏天，結果電費衝到20000元。她無奈喊「逼死人啊，是夏天電費漲太多」並補充，今年比去年同期增加387度，變頻沒省到。

對此，網友回應「冷氣不是只有變頻就好，還要看房間面積去算冷房效率，再加上循環扇或是窗簾隔熱紙搭配，還有室外機的位置也很重要，散熱效果足夠才能有最低耗能效率」、「不是換了變頻就沒事，冷氣要搭配適合的坪數，如果不夠根本和定頻沒兩樣」。

但有眼尖的網友發現，原PO跟鄰居是合併電表，一期就用了5176度電，指出「大部份家庭平均用電都是300到500度，夏天可能400到600度，你的電費單用超過5000度電，這已經不是冷氣問題了」、「夏季電費較高，合併電表很容易成為高費帳單，最好拆成單樓層自己電錶，當然配合節能家電，才可以減少電費」。

粉專《台電電力粉絲團》也分享一個夏天開冷氣省電的小撇步，白天炎熱會讓家具地板吸熱一整天，導致室溫上升不少，下班回到家時先開窗散熱，就可以讓室內先降溫，配合電風扇、循環扇，就可以減少冷氣運轉時的耗電量。