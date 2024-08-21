暴雨炸東京發布「危險情報」 街道淹成河 車站驚見瀑布！

日本東京周三（21日）多處地帶下班時段下大雨，街道淹水滾滾流、人口蓋狂噴水柱，多處車站積淹水甚至漏雨，山手線內外環暫停營運，東京與新橫濱之間的新幹線列車一度停駛，羽田機場也暫停起降。日本氣象廳示警，關東北部出現雨雲，可能有閃電、龍捲風、強陣風、冰雹等激烈天候狀況，低窪地帶要注意河川水位上升、淹水、滑坡。

綜合日本放送協會（NHK）、《每日新聞》、《產經新聞》、朝日電視台周三報導，由於白天氣溫高升、空氣溫暖潮濕，關東甲信地區大氣狀況極不穩定，當地時間晚間6時（台北時間晚間5時）左右，東京港區出現「紫爆」強降雨，品川區、澀谷區、文京區、新宿區等多地也降下傾盆大雨。雷達分析顯示，截至晚間7時，東京都港區1小時降下100毫米，新宿也有94毫米。甲信地區周三深夜可能還有雷電交加的激烈強降雨，至午夜12時累積雨量可能達到100毫米。

JR東海道通報，東京都內降雨量達到符合停駛的規定，21日傍晚6時40左右起，東京至新橫濱之間的新幹線停駛約50分鐘，發往新大阪的列車無法進站，列車只能在軌道上淋雨。JR東日本通報，山手線內外環均暫停營運，中央線、京濱東北線、東海道線部分上下行列車有所延誤。

山手線一列電車在品川站暫停「原地淋雨」的景象有如洗車。新宿車站不僅積水，站內天花板也發生「瀑布雨」，旅客紛紛只能撐傘繞行，許多網友嘖嘖稱奇「新宿被洪水淹沒了」。市谷站檢票口積水嚴重，許多旅客站在階梯上不敢進站。大江戶線國立競技場站由地面進站的樓梯，滾滾水流不斷沖入車站的景象，也令網友嘆為觀止。

也有汽車乘客搖下車窗拍攝街道滾滾大水湍流的驚人畫面；車站候車月台出現軌道下大雨、月台降瀑布雨的景象。

國土交通省說明，羽田機場存在雷擊風險，從傍晚6時左右停止起降，日本航空、全日空等5家航空公司航班暫停起降，晚間7時30分左右恢復。日航、全日空均宣布往返東京羽田機場的航班可能受到影響。全日空一架從沖繩宮古飛往羽田航班的乘客透露，航班原計6時15分抵達，但接近羽田機場時機上廣播稱東京大雷雨導致航機只能在空中等待，最終降落時間延誤1.5小時。