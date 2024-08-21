前交通部長李孟諺19日遭PTT網友踢爆，與一名來自大陸的張姓女子有多年地下情，還曝光親密合照；李隨即請辭獲准，但事件相關疑點仍熱議。該張女今(21)日晚間對媒體發布聲明表示，除向李夫人道歉，她強調是自己努力工作存錢貸款購入二手屋，並非李孟諺所買。但針對張女提及，她在李孟諺任職台北市衛工處長時相識發生感情，後李搬至台南任職水利局長而淡成朋友；名嘴黃揚明則直指，2人直到2014年仍有親密合照。

張女在21日晚間所發的聲明中第一點就提到：「於2009至2010年參加朋友聚餐，認識時任台北市衛工處處長的李先生，相處後發生感情，後李先生全家搬至台南任職水利局長，因此漸漸淡去成為朋友，並無PTT所稱任高官即始亂終棄之事。」

黃揚明對其聲明發文指出，小三發聲明，獨家給綠媒，內文強調：「部分媒體又影射本人『陸配』的身份，把陸配污名化如間諜。我來台數十年，深知台灣自由民主之可貴，請各界不要因被非法盗用的社群媒體，再揣測影射傷害特定族群。」他直呼，「這不是幽默，什麼叫作幽默？」

黃揚明還質疑，張女強調是李孟諺在台北市服務就認識、調去台南就淡了？但李孟諺是2010年12月去台南，而被爆的照片有2014的。

黃揚明直酸：「太溫馨，不忍直視！」