大陸男星黃曉明2022年和女星Angelababy離婚，同年5月傳出和網紅葉珂戀情。當時外傳葉珂是小三上位，對此，她本人曾出面否認是小三，但雙方始終沒有官宣戀情。近日大陸狗仔曝光兩人在七夕情人節約會簽手畫面，女方穿著爆乳裝現身，十分引人注目。

微博「娛樂圈趙大明白」21日曬出一段影片，爆料是七夕情人節當天，黃曉明緋聞女友葉珂特地到橫店探班，兩人一起到電影院約會，散場時手勾著手走出來，黃曉明貼心的幫女方拿包，並不時低頭向女方說話，兩人看起來互動熱絡，看起來十分親密。

衣著方面黃曉明戴著棒球帽、口罩，穿著T衫和短褲，葉珂則是穿著黑色無肩帶馬甲，搭配白色長褲，展現「波濤洶湧」傲人好身材，一邊走她也一邊伸手拉領口，避免走光。畫面一曝光後，掀起不少討論，網友直言：「男明星怎麼都喜歡跟網紅搞一起啊」、「黃曉明什麼眼光」、「一定要穿成這樣嗎？」、「為什麼我還是喜歡他跟baby」。

男星黃曉明和網紅葉珂被狗仔拍到約會畫面。（圖／翻攝自微博）

因為雙方一直沒有正面回應彼此關係。但在過去有人質疑葉珂是小三時，她曾回應：「不是小三，之前造謠的網友已經被起訴了好幾位，不要再亂猜測了」並發出律師函喊告網友。但不少網友卻發現內容澄清不是小三，但卻沒有解釋和黃曉明關係，似乎是間接證實戀情。