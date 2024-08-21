韓國男星丁海寅搭檔庭沼珉，首度演出的浪漫喜劇《媽媽朋友的兒子》中上演一段從冤家到戀人的故事，日前合體接受台媒視訊訪問，庭沼珉笑說，媽媽得知她要和丁海寅合作時非常開心，更爆料，母親大人有次去超市時買海苔，準備結帳時，剛好看到旁邊有丁海寅代言的品牌，「她就立刻換成了那個，還拍了認證照給我，說希望可以為我們的新劇加油，我有把那張照片給歐爸看」，丁海寅看到後也不忘表達感激之情。

2人有不少穿上校服的回憶場面，被問到以前是個怎樣的學生？庭沼珉自認較邊緣，身邊的朋友很少，「因為我滿常轉學的，所以很羨慕其他人可以擁有認識很久的朋友，加上我得一直適應新環境，好像自然而然就變得很安靜，也很常自己一個人在角落」，丁海寅也說自己偏文靜，「雖然會非常安靜地待著，算是乖學生，但我好像又對表演很有天分，是不是有點矛盾，也對當今流行相當敏感，就是這樣的一個平凡學生。」

庭沼珉搞笑爆料媽媽看到她要和丁海寅合作後的開心舉動。（Netflix提供）

問及是否也像劇中有一些可愛的黑歷史，庭沼珉笑答「說出來就不是祕密啦」，丁海寅此時突然自招「我有一個黑歷史，畢業照」，立刻被庭沼珉虧「為何非要提到那個呢？」

丁海寅表示因為早已在網路上流傳開來，所以也不怕大家知道了，「當時很流行紅色粗框眼鏡，我也不知道為什麼要戴，但那時候大家都在做，所以就變成了一種流行，但我也只是跟隨潮流的人而已，現在回想起來還真的有點害羞，再也不敢戴了」。

丁海寅（右）與庭沼珉在《媽媽朋友的兒子》有不少學生時期的回憶戲碼。（Netflix提供）

而被問到日久生情和一見鍾情在演技呈現上是否大不相同時，丁海寅突然講起自己的感情觀，「好像有差異，如果是一見鍾情，我覺得以後失望的地方可能會變多」，反而是日久生情比較可以慢慢去了解和配合，發現對方的優點，庭沼珉聽到後趕緊阻止稱：「你這是在說自己的私事吧？其實我也覺得先互相了解比較好，但是在問演戲上的差異。」接著丁海寅才說因為是沒有過的經驗，所以只能不斷透過想像來揣摩。

《媽媽朋友的兒子》每週六日在Netflix同步跟播。