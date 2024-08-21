儘管上周美股順利收復了月初暴跌的失土，但不少投資人對8月初的股災仍餘悸猶存。德意志銀行（Deutsche Bank）在最新報告中也為這種恐慌「背書」，指出8月美股經歷的動盪只是暫時消退，市場仍很可能重蹈覆轍。

德銀表示，儘管市場後來有所回升，但造成回檔背後的催化劑並沒有消失，投資人仍需要關注以下5大風險。

德銀指出，首先要注意的是美股估值持續處於歷史高檔。在8月拋售潮之前，這一問題就已經讓華爾街部份人士感到不安。隨著投資人湧入市場，這種不安情緒仍在持續。

其次是美國經濟數據疲軟。8月股市崩跌的部分原因就是美國非農就業數據表現低於預期。德銀表示，儘管這並不代表經濟衰退，但對投資人來說顯然是個不受歡迎的疲軟跡象，也意味著可能出現更令人失望的數據。若真的發生這種情況，投資人恐將面臨更嚴重的後果。

第三大風險是貨幣政策的實際緊縮程度越來越高。德銀指出，美國聯準會（Fed）的實際聯邦基金利率最近觸及2007年以來的最高點。

第四則是9月股市通常面臨季節性低迷。9月對美股來說是淡季，標普500指數連續4年在9月下跌，過去10年中也有7年是如此。

最後是地緣政治局勢持續緊張。德銀指出，中東衝突導致4月股市出現拋售潮，而油價也在同一時間觸及今年高點。近期由於有報導稱地緣政治緊張局勢進一步升級，油價出現今年以來最大單日漲幅。