發生於今年2月14日，大陸籍快艇在金門海域越界捕魚，在我方海巡追緝時船身翻覆，2人不幸落海喪生，引發兩岸緊張。金門地檢署上周偵結，認為海巡署巡防艇黃姓艇長、蔡姓駕駛過失致死罪嫌不足，予以不起訴處分。雖然大陸國台辦回應「不能接受」，並要求台灣應嚴厲懲處責任人。但本案由於死者家屬未提告，且過失致死罪並非職權送再議案件，因此海巡署2人獲不起訴處分確定。

今年2月14日下午，大陸籍「三無快艇」因闖金門禁限制海域捕魚，為了逃避我方海巡人員追逐而翻覆釀成2死，2名生還漁民返陸後指控海巡撞翻船隻，由於金門海巡隊在驅離與大陸船隻翻覆過程中都未錄影，引發質疑，導致兩岸關係緊張升溫。

事後金門地檢署主動分案偵辦，巡防艇黃姓艇長、蔡姓駕駛被依過失致死罪移送金門地檢署偵辦，另我方積極與陸方協商，經歷5個多月協商，終於取得共識。

8月16日，金門地檢署偵結本案，認定兩船確實有發生碰撞，但無法證實漁船翻覆是因碰撞所致，因此海巡署2人犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。但大陸國台辦16日晚間表態稱「不能接受」，並要求台灣應嚴厲懲處責任人。

依據《刑事訴訟法》第256條規定，「死刑、無期徒刑或最輕本刑3年以上有期徒刑之案件，因犯罪嫌疑不足，經檢察官為不起訴之處分，如無得聲請再議之人時，原檢察官應依職權逕送直接上級檢察署檢察長或檢察總長再議」。

但由於金門海巡人員所涉犯過失致死罪的法定刑為5年以下有期徒刑，不符職權送再議案件，加上兩岸代表協商後，陸方2名死者家屬確定不提告，亦無人提起再議，因此2名海巡人員獲不起訴處分已告確定。