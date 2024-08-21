台南地檢署今（21）日一早8時許，前往賴清德總統嫡系、民進黨立委林宜瑾中興大樓國會辦公室搜索，10點49分結束搜索，檢調人員從辦公室帶走一箱證物，辦公室同仁並未被帶回調查。媒體詢問為何來搜索、兵分幾路，檢調人員均不發一語。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉21日就表示，「今天就是給民進黨人看的，我台南殺成這樣，大家都不要怨，其他派系蘇貞昌就是下一個」，引發討論。

吳子嘉21日在網路節目《董事長開講》中表示，「在台南林宜瑾所有的服務處，都被搜索，所以是有人去告發、有查出一些事證，因為林宜瑾是很重要的立法委員」，吳子嘉坦言，「我覺得關鍵是南檢為什麼會被賴清德開綠燈？每一個台南的民意代表都要注意，皮要繃緊一點，一定會出事情、全面掃，而且南檢會啟動，一定是賴清德交代法務部長，交代南檢的檢察長要這麼做」。

吳子嘉認為，「因為台南不搞乾淨的話，他的政治路走不下去，每天台南出事就不用做了，民進黨內光要修理你台南的這些人，就是磨刀霍霍、排隊」，吳子嘉最後也說，「所以今天就是給民進黨人看的，我台南殺成這樣，大家都不要怨，其他派系蘇貞昌就是下一個，非殺你不可，民進黨內風聲鶴唳」。