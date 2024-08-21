明（22日）天清晨中南部地區有局部短暫陣雨的機率，而午後在北部、東半部地區及其他山區也易有雷陣雨發展，且仍有局部較大雨勢出現的機率。另高溫普遍為33到35度，台北市、新北市、苗栗縣、台東縣恐在中午前後連續出現36度高溫的機率。下周一開始，低壓帶影響台灣，雲量增多，天氣也將變得不穩定。

氣象署預測未來溫度趨勢。（氣象署提供）

氣象署指出，明天高溫普遍為33到35度，局部溫度還會再更高一些，並對台北市、新北市、苗栗縣、台東縣發出橙色燈號，中午前後有連續出現36度高溫的機率；屏東為黃色燈號，亦有能會出現36度以上的高溫。

降雨方面，明天各地大多為晴到多雲的天氣，清晨中南部地區有局部短暫陣雨的機率，而午後在北部、東半部地區及其他山區也易有雷陣雨發展，且仍有局部較大雨勢出現的機率。此外，今晚至明日桃園至苗栗沿海空曠地區及馬祖、金門、綠島、蘭嶼有較強陣風，沿海風浪也偏大。

氣象署預測未來雨勢。（氣象署提供）

氣象署表示，周五（23日）水氣偏少，各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，午後北部、東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，局部對流發展旺盛，仍有較大雨勢，不過整體降雨範圍減少、也較短暫；由於雲量減少，高溫普遍回升至33到35度，局部還會更高一些，可以感受到高溫炎熱。

周六、下周日（24日、25日）水氣稍微增加，各地維持多雲到晴，但午後雷陣雨區域擴大，包括西半部地區及各地山區都要留意午後雷陣雨，並且有局部較大雨勢發生的機率。

下周一到下周三（26日到28日）台灣逐漸處於低壓帶中，水氣持續增多，天氣較不穩定，清晨到上午中南部地區有零星短暫陣雨，澎湖、金門、馬祖不定時亦有局部降雨出現，而其他地區為雲量增多，午後各地有局部短暫雷陣雨，且雨勢增加，有局部大雨發生的機率。氣象署提醒，本周五前新北至嘉義地區有年度天文大潮，而西南部及東北部沿海潮位亦偏高，在漲潮期間，沿海低窪地區易有海水倒灌或局部積淹水等現象。