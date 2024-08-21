鎖定秋遊商機，台東知本老爺酒店今秋推出「迴藝秋旅」住宿專案，攜手旅客透過影像紀錄，收藏秋日專屬的台東回憶，結合「寫真印製機」體驗，續住兩晚再贈「即可拍底片相機」乙台，還有「迴藝之秋小旅行」帶遊客插旗南迴藝術季得獎熱點。即日起預訂「迴藝秋旅」專案，於9／1至10／31入住，雙人一泊二食7,400元＋10％起，凡於30天(含)前預約，免收一成服務費。9月底前台東振興旅遊補助現折1,000元優惠倒數中，另有限量的「2024老爺式旅行」魯凱部落尋路團，讓旋客深度認識台東。

瞄準2024南迴藝術季，知本老爺精心打造「迴藝之秋小旅行」，化身領路人帶逛南迴藝術季年度獲獎作品，路線橫跨千禧曙光紀念公園、華源海灣，最終前往新興國小與文里溪平地，將風情萬種的地景作品一次盡收眼底。另有太麻里金針山、華源椰林大道等超人氣近郊行程，共有三大路線任君挑選。

為引領旅人從南迴走入海岸、縱谷，透過藝術發掘台東在地人與土地的情感連結，2024南迴藝術季以《光之迴境》為主軸，集結5組來自臺灣、馬來西亞及南非的藝術家，打造5件耀眼的地景作品。不容錯過的打卡點包含展出於千禧曙光紀念公園的臺灣藝術家尼誕．達給伐歷作品《是那裏嗎？》、緊鄰華源海灣的馬來西亞藝術家陳抒漫作品《大地之母》及坐落濱海休憩區的賴純純藝術工作室作品《第一道曙光》等。

為吸引旅客秋遊台東品美景，知本老爺響應觀光署振興旅遊獎勵，即日起至9／30，凡於週一至週四入住，每房每晚即享現折1,000元優惠。