電源供應器大廠台達電（2308）2024台北國際自動化工業大展以「解密低碳智造 實踐永續未來」為主題，秀工業自動化、樓宇自動化事業群研發能量，台達機電事業群副總經理巫泉興表示，台達近年持續加大機電事業群的投資力道，除促進先端技術落地生根外，亦同時導入以AI驅動的人因工程技術，助力製造業數位轉型，並實現低碳智造。

台達21日宣布以「解密低碳智造 實踐永續未來」為主題，亮相「2024台北國際自動化工業大展」，結合AI運算強化數據分析，推出新一代綠色智能工廠解決方案，此次展出的焦點包括虛擬機台開發平台DIATwin融合AI運算與數位虛擬技術、智能倉儲物流解決方案及全新的裸晶高速取放解決方案。

歷經千錘百煉，台達新推出的這三個解決方案均有實績可考，其中虛擬機台開發平台DIATwin融合了AI運算與數位虛擬技術，可藉由精準快速的模擬可縮短設備開發時間約20％。

另針對行業應用設計的智能倉儲物流解決方案，在結合3D機器視覺與無線充電系統後，可以大幅提高無人搬運設備效率，透過台達倉儲管理系統的導入，可優化人力配置，節省倉儲物流成本約達30％；至於全新裸晶高速取放解決方案亦可幫助提升半導體產品良率達20％。

台達機電事業群總經理劉佳容表示，製造業面臨全球供應鏈重組、碳有價趨勢及能源與人力成本攀升等挑戰，加上AI應用蓬勃發展，此時正是工廠升級綠色智能製造的關鍵時刻。台達積累多年工控應用現場經驗，淬鍊整合多種行業智能解決方案，更積極以AI強化數據分析，實現產線虛實整合，助力尖端精密製程邁向數位與綠色轉型。另一方面，台達也致力提供各式低碳智造產品方案，在2023年出貨的變頻器已累計協助客戶節省約16.76億度電，使用階段避免排放630萬公噸二氧化碳。

此次參展的另一個亮點是，台達亦在會場上展示與全球AI大廠NVIDIA合作應用Omniverse所開發的創新數位孿生平台，還特別邀請NVIDIA專家至展位現場，分享Omniverse平台如何實現DIATwin的虛實整合應用開發。台達指出，台達數位孿生平台可虛擬連接特定生產線，並從各式不同設備和系統收集、整合並生成合成數據，以快速訓練電腦模型並實現90％的準確度。