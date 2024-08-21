民進黨立委林宜瑾疑涉助理費違法使用，立法院國會辦公室及台南地方服務處遭檢調搜索。林宜瑾發聲明強調，司法終將證明她的坦蕩。針對有網友質疑前總統蔡英文出手了，前立委郭正亮卻認為，早就有人出手，這又不是新案，不要以為英系那麼勇敢，英系現在應該不敢去挑戰賴清德，因為雙方權力太懸殊。

針對林宜瑾遭搜索，主持人馬千惠今(21日)在中天《大新聞大爆卦》節目中問到，很多網友認為蔡英文出手了？郭正亮表示，早就有人出手，這又不是新案，她早就被盯上，只是檢調在那邊猶豫，這是公認的賴系子弟兵，要不要處理。所以林宜瑾這件事比較像是碰到，以前就有人檢舉過，南檢一定得到一個綠燈，說可以辦了，也就是手上若有確鑿的事，就去辦吧。

郭正亮接著點出，如果台南還是這樣子，亂七八糟的事情又繼續爆發，賴清德2028年要怎麼選？他一定要動一下。所以不要以為英系那麼勇敢，英系也是顫抖著敬畏他。

郭正亮甚至認為，英系現在都乖乖的，不敢去挑戰賴清德，因為現在雙方權力太懸殊。行政系統已不在英系手上，賴清德第一時間就換掉廉調系統，再換掉檢調系統，他知道什麼東西是你害怕的。英系現在沒什麼籌碼，也許只能偶爾戳一下。