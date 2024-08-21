新青安政策推升房市交易熱絡，卻也讓國銀房貸水位接近滿載，接連爆出鬧錢荒、暫停收件，更導致房貸利率提升至逼近3％，傳出央行近期已找全體國銀「喝咖啡」，希望國銀把房貸業務比例維持在一定範圍內，避免房市過熱。有網友擔憂「這波房市危機會演變成台灣金融風暴嗎？」《商業周刊》在粉專提到：房市出現泡沫跡象，央行總裁罕見提次貸風暴；財政部放火、央行又救火？政策明顯矛盾！換屋族成最大受害者。

新青安是買房神隊友？！魔鬼細節必知！【中時財知道】EP21 謝明智 ‪@Wantrichchinatimes‬

「房市出現泡沫跡象，央行總裁罕見提次貸風暴！」《商業周刊》今(21日)在臉書粉專發文，擷取專文分析內容的精華提到，新青安案房貸大幅放寬房貸的條件，例如還款年限長達40年，寬限期達5年等，讓不少財力有限的年輕人晉升有房一族。但放寬貸款條件的後遺症，就是信用過度膨脹，也造成房價狂飆。央行總裁楊金龍上週約談大型銀行的總經理，罕見提及美國次貸風暴，示警各銀行要謹慎評估，並嚴格管控房貸餘額。

《商周》提出質疑：許多申辦新青安房貸的年輕人，其實根本買不起房，但受惠政府給予利率補貼，加上5年寬限期，房屋銷售人員又加以勸誘，假設5年後負擔不起本金，把房子賣掉就好，還可以賺價差。於是年輕人紛紛借錢，開心買房置業。但問題是，沒人敢保證5年後房價只漲不跌，而且，如果5年後大家一起拋售房子，房市就會變成「多殺多」局面，房價恐應聲重挫，原本立意良善的新青安房貸，就會淪為銀行的呆帳。

「銀行關緊房貸，換屋族成最大受害者！」《商周》強調，央行限貸令最大的受害者，就是中壯年的換屋族和非新青安的首購族。例如，許多40、50歲的族群，累積一定存款後，想要從老公寓換到有電梯的大廈，如今只能取消交易、被迫違約，賠掉成交價10%的定金。不甘損失定金的人，會和賣家、房仲起爭議，認為不是他故意反悔，而是銀行突然收緊銀根，導致各大房仲門市糾紛不斷，房仲人員每天忙得焦頭爛額。

《商周》表示，這波史無前例的限貸令，會持續多久，尚不得知。新青安造成房價狂飆，不僅危害台灣金融穩定，也加深社會不穩定，其殺傷力已遠超過為民造福的原意。而且，有換屋需求的中壯年，如今因限貸令而受害，代表新青安也未做到利益均沾，反而變成權益上的相對剝奪。