網路服務巨擘亞馬遜（Amazon）的雲端部門主管加曼（Matt Garman）的錄音檔外流，當時他告訴員工，大多數程式開發工作可能很快就會被人工智慧（AI）取代，因此工程師必須發展其他技能。但這件事並不全然悲觀，因為軟體工程師可以空出繁瑣且重複性質的工作來做更有創造性的工作。

據《商業內幕》（Business Insider）21日報導，今年6月就職的亞馬遜網路服務（AWS）執行長加曼（Matt Garman）他在一次內部會議談話中所分享的想法錄音遭外流，加曼表示：「如果你從現在起往後推24個月，或者某個時間點——我無法確切預測——有可能大多數開發人員將不再編寫程式碼。」

他解釋說：「程式碼就像是我們與電腦溝通的語言。它本身不一定是一種技能。真正的技能是如何創新？如何構建對最終用戶有趣的東西？」

這意味著軟體開發人員的工作將發生變化，加曼補充說：「這只是意味著我們每個人都需要更加了解客戶的需求，以及我們將要構建的最終產品是什麼，因為這將越來越多地成為工作重點，而不是坐下來實際編寫代碼。」

隨著企業裁員或停止招聘，以將資源轉向AI開發，是否因為AI而裁員也成為熱議的話題，新的AI工具可以自動生成代碼，協助公司用相同數量甚至更少的工程師就能完成更多工作。而今年稍早，AWS就裁了數百名員工。

不過加曼的語氣聽起來是在分享建議，而不是發出開發人員將因AI而滅絕的警告。他的語氣樂觀，暗示了開發人員將有更多創造性的機會。他表示，AWS正在幫助員工「繼續提升技能並學習新技術」，以在AI的幫助下提高生產力。

加曼補充說：「2025年的開發人員可能與2020年的開發人員有所不同。」擺脫「無差別的重複勞動」