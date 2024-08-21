新新併22日見真章！證交所今晚公告，新光金（2888）、台新金（2887）2家22日同步停牌，因有重大訊息宣布，所以暫停交易。由於台新金、新光金22日都要召開董事會，討論併購及換股比例，但昨天殺出中信金董事會決議要非合意公開併購，連價格都還沒宣布，更讓外界霧裡看花，對最後結果充滿期待。

金融圈普遍認為，雖然中信金有意搶親，成為第一大金控，但若併了新光金，等於超車富邦金、國泰金，「兩個姓蔡的也不會樂見」，且金金併需要主管機關的認可，金管會除考慮股東權益，如果讓中信金合併新光金，也會遭到外界質疑是否干預家務事，認為新新併雖然合併過程有諸多波折，但「應該還是會走在一起」。

相關人士指出，台新金過去搶下彰銀特別股，但因為在換股比例出價太保守，導致最後合併並沒有成功，甚至因此元氣大傷，還把台証證賣給凱基證，認為吳東亮在家族情感及考量台新金未來發展的雙重考量下，應該會記取教訓，除了提出個讓雙方股東都不吃虧的換股比例，也應該是取得了金管會高度認同。

相關人士表示，雖然大家都知道董事會要做決議之前，停牌是必要舉措，但從兩家金控今晚同步宣布停牌這樣的動作，代表應該是跟主管機關已經有默契，也可能對中信金搶親有一定的勸退自信，才會同步停牌，因此認為台新、新光金該是好事近了。