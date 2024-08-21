搶攻中秋烤肉商機，乾杯集團旗下電商品牌「乾杯超市」推出祭出「肉海戰術」，每人只要375元就可大啖日本A5和牛的燒肉派對箱、老饕級燒肉禮盒，連闔家聊天零嘴的和牛牛肉乾、毛孩專屬烤肉生鮮零食通通都有，最低42折起，再享最高價值5,700元超值好康。

針對中秋烤肉季，乾杯超市精選日本A5和牛肋眼牛排、牛五花、經典薄切牛舌、西班牙Bellota伊比利豬涮涮燒等燒肉店明星商品推出燒肉箱、燒肉禮盒兩大系列、多達10款不同生鮮組合。主打每人375元，就能吃到日本A5和牛、總重超過1.6公斤肉量「雙倍和牛超值派對箱」，原價7,162元下殺超低42折，優惠價2,999元，適合6~8人烤肉派對。

「老乾杯 菲力肋眼和牛燒肉禮盒」集結5款不同日本A5和牛部位，一次品嚐菲力、肋眼兩大老饕最愛，享近半價優惠4,299元。「伊比利豬燒肉禮盒」，能品嚐到Bellota等級3種精選部位，搭配乾杯經典燒肉醬、椒鹽粉調味，美味又周全，中秋限定價2,599元。即日起，可在7-ELEVEN超商及乾杯超市、MOMO購物網、蝦皮等5大電商通路訂購，還能透過UberEat外送隨點即送、LINE贈禮直送親友家也都超方便。

乾杯超市並於即日起至9月17日期間，祭出多重好康優惠。凡購買任一中秋燒肉組，即贈西班牙Bellota伊比利豬肋條與乾杯超市4,800元現金抵用券，為民眾加菜。還可享日本A5和牛肋眼牛排享35折加購價999元。另有「滿額禮」最高贈送日本A5和牛菲力牛排，價值2,699元。總價值最高超過5,700元。

中秋眾多親友團聚，一些美味的零食能為聊天時刻增添更多風采。「乾杯好運奔放和牛牛肉乾禮盒」為100％ 8-9級澳洲和牛，選用每頭牛只有兩塊的肩胛里肌部位，吃得到牛肉纖維的口感，同時又保有肉汁的軟嫩鮮甜，不乾不柴。「燒肉風味」以乾杯燒肉居酒屋經典的乾杯萬用燒肉醬，鹹甜卻不膩口。「麻辣乾碟風味」為旗下重慶麻辣鍋品牌「麻辣45」出品的乾碟香辣粉為佐料提味，讓牛肉乾增添花椒香氣，香麻微辣。

乾杯禮盒擁有雙口味、10包的大份量，更以質感的深藍色配燙金設計，展現沉穩內斂、大氣不凡的氣質，送禮大方且實用。中秋限定享72折1,999元。隨手包60g優惠價229元、120g雙倍份量包優惠價399元，再享任選3件999元、6件1888元，滿足聚餐、派對需求。

烤肉常塗抹的烤肉醬或醃漬肉品，十分容易造成犬貓的健康負擔。為讓毛孩一起參與烤肉同樂，乾杯集團旗下寵物食品品牌「毛孩乾杯」搶於中秋檔期推出「牛舌漢堡排」。依人可食用規格製作而成，無添加且天然，經過煎烤加熱，使風味更加濃郁，不僅迎合狗狗愛吃香氣四溢的鮮食喜好，還能一圓飼主與毛孩一起中秋烤肉的儀式感。每包中秋限定280元，禮盒款1,180元。另還有明星零食商品牛舌原肉凍乾與牛舌肉條組合而成的「乾杯老饕牛舌禮盒」，都是給毛孩家長送禮的新選擇。