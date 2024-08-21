民眾黨主席柯文哲陷政治獻金假帳風波，2024大選競總總幹事黃珊珊被停權3年，使黃珊珊無法代表黨參選2026台北市長選舉。對此，曾任柯LINE官方帳號管理員的時事評論員吳靜怡18日就表示，「柯文哲操盤之下，讓整個民眾黨下次選戰壘包呈現『沒有人』的全新戰局，連牛棚半個熱身的投手身影也都沒有，還有誰想加入民眾黨參選？」引發討論。

吳靜怡21日在臉書上PO出一篇「政治獻金醜聞案之後的民眾黨，註定提早告別2026縣市首長的佈局！」的文章表示，「新北市黃國昌民調更顯蒼白薄弱一直無法突破一成五、台北市黃珊珊停權後無黨內提名機會、新竹市高虹安涉嫌貪污自行退黨、金門縣陳福海賄選定讞無法再參選」，吳靜怡也說，「柯文哲操盤之下，讓整個民眾黨下次選戰壘包呈現『沒有人』的全新戰局，連牛棚半個熱身的投手身影也都沒有，還有誰想加入民眾黨參選？還有誰相信柯文哲一直以來『清廉政治』的招牌會好用，母雞提早全垮，小雞如同猢猻散」。

吳靜怡提到，「如今領導的柯文哲競選總部出現巨大財務弊端，居然還可以繼續戀棧立委的職位，讓黨內基層的人相當不滿，管理競選總部比阿嬤管理的雜貨店還要更無章法，號稱沒有內帳的對帳，漏洞百出讓全民看笑話，幾百萬活動、幾千萬的專案都沒有人能跟支持者解釋清楚，明明柯文哲每場選戰中，每週都有財務審查會議、財務監督小組、財務系統，請問，黃珊珊是真的沒有？還是假裝沒有」。

吳靜怡也指出，「黃珊珊保住了一席立委，反而讓民眾黨內支持者憤怒，他們要的是黃珊珊離開立法院，當初，黃珊珊、高虹安是怎麼逼宮柯文哲要蔡壁如直接辭去立法委員的？同樣標準，黃珊珊的失職引起這麼大的風波，還要繼續戀棧立法委員？」吳靜怡最後也說，「柯文哲和陳佩琪的言語顛三倒四、放浪不羈，是害怕什麼？木可，你不可」。