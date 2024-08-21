行政院長卓榮泰今主持「行政院國家永續發展委員會第36次委員會議」時表示，為落實「2050淨零排放」目標，明年度中央政府已編列1161億元，並預計於2030年前陸續投入9000億元預算，加速推動綠能、儲能、節能，同時加速完成「強化電網韌性建設計畫」，確保安全、穩定、永續的能源供應，落實淨零和綠色的產業雙軸轉型。

卓榮泰說，為因應全球氣候變遷，台灣以「2050淨零轉型」為使命，並於去年公布施行《氣候變遷因應法》；同時，行政院也已公布「十二項關鍵戰略」，明年度總預算更編列1161億元，較今（2024）年度成長21.6％，並預計於2030年前陸續投入9000億元預算，引導國內外綠色投資，將氣候變遷的挑戰化為綠色成長的契機。

卓榮泰指出，政府將更進一步運用三大策略，帶動各領域的永續發展。首先，從總統府及行政院的國家層級，推動永續發展目標，總統府已成立「國家氣候變遷對策委員會」，肩負社會參與平台、社會溝通橋梁，以及政策效能引擎等三項任務，凝聚社會共識；行政院永續會則進一步擔任協調、分工、整合國家永續發展政策的重要平台，並推動落實跨部會、跨領域、跨主題的各項行動方案。

卓榮泰進一步指出，行政院永續會將加速推動「調適」及「減量」雙策略，鑑於實踐《巴黎協定》的溫控目標，以及2030年永續發展議程目標，為聯合國目前的兩大重要議程，台灣作為國際社會的一分子，政府必須整合從中央到地方、從部會到民間的各種力量，同步推動溫室氣體減量，以及氣候變遷調適的多元執行方案，加速減碳行動，共同為地球的未來盡一份心力。

此外，卓榮泰強調，政府必須積極落實淨零建築策略，提升建築能效，未來要朝向淨零建築目標繼續努力，包含推廣智慧建築、綠建築、建築材料及建築營運減碳等，由公部門以社宅等公有建築帶頭推動，引導民間力量跟進，中央興辦社宅今年起率先全面導入能效1級以上規畫設計，應持續辦理。

卓榮泰聽取環境部「我國因應氣候變遷調適行動的精進策略」報告，也指出請各部會執行第三期「國家氣候變遷調適行動計畫（112-115年）」時，仍須由中央與地方、部會與民間共同努力，未來年度預算編列時，應就計畫所需經費優先核列，未來第四期行動計畫，將於明年開始討論及研擬作業。

針對內政部「智慧綠建築與淨零建築轉型策略」報告，卓榮泰說，「2050淨零轉型」是台灣重要使命及政策，在「十二項關鍵戰略」中，建築節能是其中重要的一環，請內政部參考國際能源總署（IEA）及國際淨零趨勢，設法優先達成建築節能50％，以及其餘用電使用零碳再生能源。