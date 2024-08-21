李強表示，近年來，在中國國家主席習近平和俄羅斯總統普丁的戰略引領下，中俄關係在高水平上實現高質量發展，兩國各領域合作持續展現強大韌性，穩步向前推進。 中方願同俄方一道，遵照兩國元首戰略指引，以兩國建交75周年為契機，堅持相互尊重、彼此信任、世代友好、互利共贏，加強中俄全方位務實合作，推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係邁上新台階。

米舒斯京表示，今年是俄中建交75周年，兩國關係當前處於歷史最高水準。 雙方政府間各項合作機制運行高效，合作領域持續擴大。俄方願同中方落實好兩國元首重要共識，持續深化互信，擴大投資、能源、經貿、人文、地方等領域合作，辦好「中俄文化年」，密切在國際事務中的溝通協調，更好維護俄中自身正當權益，推動兩國新時代全面戰略協作夥伴關係不斷向前發展。

李強和米舒斯京聽取中俄投資、能源合作委員會，中俄總理定期會晤委員會，中國東北地區和俄羅斯遠東地區政府間合作委員會，中俄人文合作委員會雙方代表工作彙報。

報導指出，兩國總理充分肯定雙方各委員會近一年來的工作。雙方一致認為，中俄兩國務實合作優勢互補、潛力巨大。雙方要進一步優化合作結構，穩步推進經貿、投資、農業、能源等傳統領域合作，拓展數位經濟、生物醫藥、綠色發展等新興領域合作，以舉辦「中俄文化年」為契機深化人文交流，鞏固友好民意基礎，不斷增強兩國合作的內生動力，提升合作品質效益。

會晤後，兩國總理簽署「中俄總理第二十九次定期會晤聯合公報」、新版「中俄投資合作規劃綱要」，並共同見證簽署相關合作委員會會議紀要以及教育、科技、化工、綠色建造、海上搜救、跨境貨物運輸、便利公民往來等領域合作文件。