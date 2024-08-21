第二季，股東應佔溢利50.98億元，年增長38.91％，每股盈利0.21元。收入888.88億元，創歷史新高，年增長31.97％。

今年上半年，根據非國際財務報告準則，經調整淨利潤126.66億元，年增長51.27％。股東應佔溢利92.8億元，年增長17.86％。每股盈利0.37元，不派中期息。收入1,643.95億元，年增長29.62％。

第二季，智慧手機業務收入465億元，年增長27.1％，毛利率為12.1％。全球智慧手機出貨量為4,220萬台，年增長28.1％。

IoT與生活消費產品業務收入為268億元，創歷史新高，年增長20.3％，毛利率達到19.7％，較上年同期提升2.2個百分點。

互聯網業務收入83億元，創歷史新高，年增長11％，互聯網業務毛利率78.3％，較上年同期提升4.2個百分點。全球及中國大陸的月活躍用戶數創歷史新高。今年6月，全球月活躍用戶數達到6.758億，年增長11.5％。

今年3月，小米首款智慧電動汽車Xiaomi SU7系列正式發布。第二季，智慧電動汽車等創新業務分部總收入為64億元，其中智慧電動汽車收入62億元，其他相關業務收入2億元。期內，智慧電動汽車等創新業務分部毛利率15.4％。

第二季，Xiaomi SU7系列交付新車達27,307輛。小米汽車工廠已於6月開啟雙班生產，並於7月進行產線調優維護，正在持續擴充產能，預計將於今年11月提前完成Xiaomi SU7系列累計交付新車10萬輛的目標。小米也將衝刺2024年全年Xiaomi SU7系列累計交付新車12萬輛的新目標。