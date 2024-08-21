裸體跳舞是對對方的羞辱？大陸山東省青島市日前發生一名婦人疑似和計程車司機有糾紛，婦人竟然爬上計程車車頂對著司機謾罵，還試圖要扯下車頂燈，導致兩人發生肢體拉扯，豈料，婦人竟站在車頂脫光身上的衣物，並且在眾人面前全裸大跳「熱舞」。

據《瀟湘晨報》報導，大陸網上傳出多段影片，於山東省青島市有女子疑似和計程車司機發生糾紛，做出不雅行為，該女子先是在計程車車頂上對著司機謾罵，後來又脫光衣服，全裸在車頂上跳舞，有現場的目擊者透露，該地點位於青島市李滄區萬年泉路與九水路路口，有民眾報警後，員警抵達現場便將女子帶回處理，而現場的交通也會復正常。

該報導也指出，由於案件還在處理中，警方不方便透露具體狀況，由公安部門正在處理中，而計程車司機是否有服務不佳或其他違法行為，相關人員表示，將由公安機關來判斷與處理。

從曝光的影片可見，當時女子先是整個人躺在計程車車頂與擋風玻璃上，並且與司機發生口角衝突，後續女子還試圖要扯掉車頂燈殼，被司機伸手阻止，兩人又爆發肢體拉扯，最後，女子便坐在計程車車頂，不料，女子竟開始將身上的衣物脫掉，全裸的站在車頂「熱舞」。

消息在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「為什麼不報警呢？從白天一直折騰到晚上，這時間真是夠長的」、「這怎麼回事呢」、「誇張了吧」、「裸體跳舞難道認為是對對方的羞辱？」、「程車司機你怕不怕」、「啊這，我不知道該說啥」。