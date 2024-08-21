根據捷克國防部長切爾諾霍娃（Jana Černochová）的說法，歐盟國家凍結近新台幣9兆的俄羅斯資產當中的「所得」將用於向烏克蘭提供彈藥。雖然她沒有透露具體數字，但切爾諾霍娃提到，這些資金將為烏克蘭提供「數十萬」發大口徑砲彈。

切爾諾霍娃表示：「這是一個支持烏克蘭的獨特機會，利用原本屬於俄羅斯的資源，並保護歐洲國家的公共財政」，捷克國防部進一步補充說，這些彈藥預計在「未來幾個月內」交付，確保這些砲彈很快就會抵達戰場。

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）曾在2月的慕尼黑安全會議上提出，將從非歐盟國家購買彈藥供應給烏克蘭。他透露，捷克已經找到50萬枚155毫米炮彈和30萬枚122毫米炮彈，若能確保盟國資金支持，這些彈藥可以在數週內運往基輔。結果一共有18個國家加入了這項計劃。烏軍在6月收到了首批炮彈，並且每月持續接收5萬至10萬枚不等的彈藥。

在烏俄戰爭爆發後，7國集團（G7）國家和歐盟以及澳洲凍結了俄羅斯銀行2800億美元（約新台幣9兆）的資產。其中大部分資金由比利時的歐洲清算銀行（Euroclear）持有，該公司在2023年報告淨利潤為44億歐元（約新台幣1560億元），今年第一季度則增加了16億歐元（約新台幣567億元）。

今年春天，歐盟國家同意將這些來自俄羅斯資產「所產生的利潤」轉移給烏克蘭。在7月26日，宣布了第一筆15億歐元的撥款（約新台幣532億元）。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，這些資金將用於烏克蘭的國防和重建工作。

烏克蘭國防部烏梅羅夫（Rustem Umerov）提到，這些資金還將用於購買防空系統和砲彈。預計在今年年底前，將再撥出同等金額的另一筆資金。